الشرق الاوسط: تركيا تتحرك لبدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا

قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في تقرير إن تركيا تتحرك لبدء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا.

وأضافت الصحيفة السعودية أن المباحثات ستنطلق قريبًا بين الوطنية للنفط في ليبيا ونظيرتها التركية لبحث التعاون في تنفيذ مذكرة التفاهم الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن تركيا استأنفت إرسال رواتب المرتزقة السوريين في ليبيا بعد توقف استمر 7 أشهر، بالتزامن مع منعها لعملية إيريني من تفتيش سفنها المتجهة لليبيا.

وذكر التقرير أن الوطنية للنفط ونظيرتها التركية ستعملان على إقامة مشروعات مشتركة، وشراكات في مجال البحث والاستكشاف، بالاعتماد على سفن الأبحاث الزلزالية وسفن الحفر التركية.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن الوطنية للنفط ونظيرتها التركية ستتعاونان أيضًا وفق المذكرة، في مشروعات برية للتنقيب عن النفط والغاز داخل الأراضي الليبية.