خلال اجتماع بمشاركة أممية.. اللافي: الرئاسي يعتزم استكمال مسار المصالحة

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي عزم المجلس الاستمرار في استكمال مسار المصالحة الوطنية، باعتباره طريق نجاح أي حل سياسي لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة اللافي في الاجتماع الذي عقدته الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي المنبثقة عن عملية برلين، بحضور خبراء دوليين حول المصالحة الوطنية القائمة على الحقوق، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأثنى اللافي على دور الاتحاد الافريقي والبعثة الأممية، والدول الصديقة لمساندتهم جهود المجلس الرئاسي في المجالات الفنية والاستشارية في مسار المصالحة الوطنية، مسترشدا بكفاءة الخبرات الوطنية التي تقود المشروع الذي يهدف لتحقيق الاستقرار.

وتركزت الاحاطة التي قدمها الخبراء الدوليين للنائب خلال الاجتماع على العدالة الانتقالية، والتجارب الدولية الرائدة في بناء السلام والمصالحة الشاملة.