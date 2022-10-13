«كانوا مخبأين في شاحنة».. إحباط تهريب مهاجرين عبر شاطئ بالساحل الغربي

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إحباط محاولة تهريب مهاجرين بأحد شواطئ الساحل الغربي، أمس الأربعاء.

تعود بداية الواقعة إلى ضبط دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية شاحنة نوع ثلاجة على الشاطئ، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واستخدم المهربون الشاحنة لتخبئة المهاجرين، والتمويه على رجال الشرطة، حسب بيان الداخلية.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بحضور عضو عن نيابة الهجرة، وفُتِح محضر بالخصوص، وأُحيل المهاجرون إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس من حيث الاختصاص.