ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “أسوشييتد برس” الأميركية عن قيام سلطات الأمن في إثيوبيا بتسليم إيطاليا إرتيريا هاربًا متهمًا بالإتجار بالبشر في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن الشرطة الإيطالية تأكيدها تسلمها لـ”جبريميدين تيميسجين غبرو” ذي الـ35 عامًا، بعد أن تم القبض عليه في مطار إثيوبي أثناء محاولته الصعود على متن طائرة متجهة إلى أستراليا، مشيرًا إلى تورطه بإدارة تهريب بشر إريتريين وإثيوبيين وسودانين إلى ليبيا.

وأضاف التقرير: إن هؤلاء استقلوا من ليبيا قوارب تهريب المهاجرين غير الشرعيين المتجهة إلى إيطاليا وشمال أوروبا في نهاية المطاف. ناقلًا عن المدعين العامين في مدينة باليرمو في جزيرة صقلية إشارتهم إلى بحثهم عن المطلوب منذ أكثر من عام حتى احتجازه في مطار أديس أبابا بإثيوبيا.

وتابع التقرير: إن “غبرو” استخدم جواز سفر أسترالي قبل أن يتم القبض عليه بالتعاون بين الشرطتين الدولية والأوروبية “الإنتربول” و”اليوروبول” وسلطات إنفاذ القانون الهولندية والبريطانية.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post أسوشييتد برس: إيطاليا تتسلم من إثيوبيا إرتيريًا متهمًا بالاتجار بالبشر في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية