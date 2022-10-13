امغيب: ناقشنا مع مدير شركة الخطوط الليبية عودة رحلات الطيران للكفرة

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أنه ناقش مع مدير شركة الخطوط الليبية عودة رحلات الطيران لمطار الكفرة.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عقدنا اجتماعا مع حامد اسباقة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، بحضور عميد بلدية الكفرة، عبد الرحمن عقوب، وناقشنا عودة رحلات طيران الخطوط الجوية الليبية الى مطار الكفرة بعد صيانة المطار”.

وأضاف “هنا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر باسم كل سكان مدينة الكفرة للسيد حامد سباقة على تجاوبه معنا وعلى وعده بأن تكون أول رحلة للشركة إلى الكفرة بمجرد وصول الإذن من مصلحة الطيران المدني”.