الكبير يبحث مع المركزي الأوروبي تأثيرات الأوضاع المالية العالمية على المنطقة

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير مع رئيسة البنك المركزي الاوروبي Christine Lagarde ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، تقييم تأثير الأوضاع المالية العالمية على بلدان المنطقة.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن بحث كيفية معايرة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية وتنسيقها لمعالجة التحديات، وكذلك زيادة فاعلية الدعم الفني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في مجال السياسات ونظم الرقابة.