حبس 3 رؤساء سابقين في بعثة ليبيا إلى أوكرانيا

العنوان-طرابلس

أعلنت النيابة العامة، حبس ثلاثة رؤساء سابقين لبعثة ليبيا إلى أوكرانيا بتهمة الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من العام 2012 حتى 2019.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان له الأربعاء، إن النيابة العامة اتخذت تدابير رامية إلى ملاحقة المتعدين على الأموال العامة المعتمدة لتسيير أعمال بعثة ليبيا إلى أوكرانيا.

ولفت البيان إلى أن النيابة العامة تصدَّت لوقائع الفساد التي تضمَّنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها؛ حيث بحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام الوقائع المنسوبة إلى رؤساء البعثة الذين تولوا الوظيفة من سنة 2012 حتى سنة 2019؛ والظروف الملابسة لها جميعًا.

وأضاف البيان أن إجراءات التحقيق أظهرت أن هناك سلوكاً مؤثَّـمًا أعتور تصرفات ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة؛ وبعض معاونيهم؛ تحت وصف التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية؛ ومخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها؛ وغيرهما من المخصصات.

وشملت التعديات، تحديد أوجه التصرّف في قيمة الأموال على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة، مما ترتَّب عنه الإضرار بمستحقي الخدمة، ممن أوجب القانون على البعثة رعايتهم، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي، وضوابط صيانة المال العام.

وانتهت التحقيقات واستجواب رؤساء البعثة الثلاثة، ومواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم، إلى الأمر بحبسهم احتياطيًا.