الشركسي: تركيا تحاول توظيف ليبيا بصراعاتها الخاصة ووضعها بفوهة صراع إقليمي ودولي

ليبيا – رجح عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، حدوث ارتدادات عكسية لخطوة توقيع حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا قد تصل لحد اقتلاع الوجود التركي من الأراضي الليبية.

الشركسي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أوضح أن المناطق المستهدفة بالمذكرة للتنقيب والإنتاج تقع بالمنطقة الشرقية، أي تحت سيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، مما ينبئ باندلاع المواجهة المسلحة إذا ما باشر الأتراك أي خطوة لتفعيل المذكرة.

وأكمل: “وإذا انضمت أطراف دولية متضررة من تلك المذكرة كاليونان لهذا الصراع، وتضامن معها الاتحاد الأوروبي انطلاقًا من اتفاقيات أممية تفيد بصحة موقفها القانوني بمواجهة تركيا، فهذا سيشجع قطاعات ليبية واسعة على محاولة طرد القوات التركية من الأراضي الليبية”.

الشركسي قال: إن الجميع يعلم أن تركيا تحاول الآن توظيف البلاد بصراعاتها الخاصة ووضعها بفوهة صراع إقليمي ودولي قد يبدد مقدراتها ويمتد لأراضيها.

