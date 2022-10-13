بويصير: القوى الإسلامية في ليبيا لن توافق على دستور 51

علق محمد بويصير المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبي، على نص المادة 21 من دستور الاستقلال الصادر عام 1951، معتبرًا أن القوى الإسلامية في ليبيا لن توافق عليه.

وقال بويصير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “المادة 21 من الدستور الليبي تكفل حرية الاعتقاد بشكل مطلق حسب النص الموجود في الأسفل، لا أعتقد أن القوى الإسلامية فى ليبيا ستوافق عليه”.

وختم موضحًا أن “الليبرالية فى دستور 51 رائعة ولكنها بعيدة عن الوعي السائد”.

وجاء في نص المادة 21 من دستور الاستقلال الصادر عام 1951، أن “حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب”.