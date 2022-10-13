المنفي يغادر الجزائر بعد محادثات مع تبون

العنوان-طرابلس

غادر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الأربعاء، العاصمة الجزائر، بعد لقائه الرئيس عبدالمجيد تبون، مختتما زيارة رسمية استمرت يومين رفقة عدد من المسؤولين.

وجرت للمنفي مراسم توديع رسمية بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة، حيث كان في مقدمة مودعيه، رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن وعدد من المسؤولين الجزائريين.

وكان قد أجرى المنفي محادثات مع تبون في مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية دون أن يكشف عن فحواها من جانب المجلس الرئاسي أو الرئاسة الجزائرية.

ووصل المنفي الثلاثاء للعاصمة الجزائر، بدعوة خاصة من الرئيس الجزائري، وكان في مقدمة مستقبليه الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.