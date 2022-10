النيابة العامة تأمر بحبس مراقبَين ماليَين في بعثة قطر احتياطيًا بتهمة الإضرار بالمال العام

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي ببعثة ليبيا لدى قطر وسلفه بتهمة الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة.

النائب العام أمر بإجراء تدابير التحقيق الابتدائي في واقعات التعدي على حرمة أموال موصوفة بالعمومية، مِمَّن عُهِدَت إليهم سلطة ضبط تنفيذها فيما خُصِّصَت له في بعثة دولة ليبيا لدى دولة قطر.

وتولى رئيس النيابة في مكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق حيال تقرير رفعه أعضاءُ ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة، تضمَّن نتائج مبنية على فحص وتدقيق دلَّلَت على انحراف عن الوجهة الصحيحة في سلوك المراقب المالي المنسَّب إلى البعثة وسلفه، فأبَانت الإجراءات عن تعمُّد المتهمَيْن إساءة استعمال سلطاتهما الوظيفة لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم.

وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق أمام قيام الدليل الكافي على صحة إسناد واقعات الفساد إلى المتهميْن، وإثبات عناصر جرائم الإضرار بالمال العام والحصول على منافع مادية غير مشروعة بمخالفة التشريعات الضابطة لأوجه صرف المال العام.

