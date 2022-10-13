“الخليج العربي” تحقق إنجازات جديدة بحقلي الحمادة واللهيب

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، نجاح الفرق الفنية المختصة بشركة الخليج العربي للنفط، في إعادة البئر FF22 بحقل الحمادة للإنتاج وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وقالت المؤسسة في بيان إنه “في سياق متصل وفي إطار العمل المبذول لتحسين وزيادة القدرة الإنتاجية من النفط الخام، تم الانتهاء من عملية صيانة البئر (T22) في حقل اللهيب النفطي التابع لشركة سرت باستخدام منصة صيانة”.

وفي هذه العملية تم عزل المنطقة المنتجة للمياه في قاع البئر Water shut-off وإجراء استكمال في الطبقة الأعلى عالية التشبع بالنفط، وفق بيان المؤسسة.

وتابعت: “تم -بفضل الله- اختبار وتقييم البئر بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك من خلال الخانق 64/32 بوصة وبضغط 590 رطلا للبوصة المربعة (تدفق طبيعي) وكانت إنتاجية البئر حوالي 900 برميل نفط في اليوم”.

ووجه مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الشكر والتقدير إلى كل من شارك في تحقيقها بكل المواقع وبمختلف المستويات الوظيفية، آملا أن تسهم في تحقيق زيادة في القدرة الإنتاجية للنفط الخام.