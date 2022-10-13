المنقوش تُعلق على تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات مكتبها

علقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش على تقرير ديوان المحاسبة، بشأن الوجبات المُقدمة إلى مكتبها.

وقالت المنقوش في تصريحات، إن كل ما صُرف من وجبات للوزيرة وضيوفها قيمته 5 آلاف و800 دينار، خلال 3 أشهر فقط، لافتة إلى أن مصروفات وزارة الخارجية خلال السنة المالية 2021م بلغت 534 ألف دينار.

وأضافت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة أن هذا المبلغ شامل مصاريف الوفود والضيوف للوزارة، وإدارة المراسم التي تقدم الخدمات.

وذكرت المنقوش أنه تم إنفاق 285 ألف دينار على بند الإعاشة للعاملين خلال السنة، يشمل مكافأة بقيمة 200 دينار شهريًا، بدل إعاشة لعناصر الحراسات بديوان الوزارة والمرافق التابعة لها.