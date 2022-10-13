صحيفة سويدية: أردوغان يخطط لإرسال وحدة تخريب سرية لليونان

كشف تقرير نشره موقع “نورديك مونيتر”، وقامت «الساعة 24» برصده وترجمته، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هدد مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة بغزو الجزر اليونانية في بحر إيجه، يخطط لنشر وحدة سرية مدرّبة تدريباً خاصاً تابعة لوكالة الاستخبارات التركية، لتصعيد التوترات مع اليونان، الجارة والحليفة في حلف الناتو.

تقرير موقع “نورديك مونيتر”، السويدي المتخصص في رصد تقارير عن التطرف والإرهاب والجريمة والسياسة الخارجية والأمنية والعسكرية؛ أوضح أن تلك الوحدة السرية، هي أداة جديدة نسبيًا في ترسانة وكالة المخابرات التركية، وسيتم استخدامها لأول مرة في عملية سرية على الطراز العسكري ضد دولة غربية.

وتابع التقرير، أن “المؤامرة تتضمن عدة خيارات، تتراوح من التخريب في الجزر اليونانية القريبة من البر الرئيسي التركي إلى رفع العلم التركي على واحدة أو عدة جزر غير مأهولة وتشكيلات صخرية، فضلاً عن إجراء عملية علم زائف لتبرير الرد التركي”.

وأردف التقرير، أنه “لا يزال أردوغان يفكر في البدائل التي قدمها له صديقه المقرب، هاكان فيدان، رئيس وكالة المخابرات التركية، ولم يقرّر بعد مسار العمل الذي يريد اتخاذه”.

وأوضح التقرير أنه بحسب المعلومات التي تم التحصل عليها من مصادر مطلعة على المؤامرة، فإن الأمر متروك لهذه الوحدة الخاصة التي تم إنشاؤها داخل وكالة المخابرات التركية لتنفيذ العملية في بحر إيجه، بدعم لوجستي من الأصول الجوية والبحرية للجيش التركي”.

وختم التقرير مبينًا أنه “سيتم وضع المؤامرة موضع التنفيذ في وقت ما بالقرب من الانتخابات العامة في عام 2023 لحشد الأمة التركية خلف أردوغان، ودعم التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية وحلفائه القوميين”.