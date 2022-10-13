في واشنطن.. وزير المالية يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

اجتمع وزير المالية خالد المبروك مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 م الجاري عقدها بمدينة واشنطن.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع بحث أوجه التعاون بين ليبيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأفضل الطرق والوسائل المتاحة لمد جسور التعاون بين وزارة المالية والبنك في إطار مذكرة التعاون الموقعة بينهما في الخصوص.

وتناول الاجتماع الأنشطة والبرامج التي يمكن أن يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية في ليبيا خارج إطار مذكرة التعاون، ودفع متأخرات ليبيا في مساهمتها في البنك.

وانتهى الاجتماع إلى التوافق في وجهات النظر بين الجانبين على ضرورة العمل معا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة ليبيا.