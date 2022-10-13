الحداد والناظوري يشاركان معرض الطيران والدفاع بتونس

شارك رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس أركان قوات القيادة العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للطيران والدفاع.

وأُقيم المعرض في مطار النفيضة – الحمامات الدولي بتونس يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بدعوة رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق محمد الحجّام، حسب بيان رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخيمس.

وخُصِّص اليوم الأول للمعرض لعقد ملتقى علمي واستراتيجي، بحضور رؤساء أركان جيوش الطيران من عدة دول.

اجتماعات الحداد والناظوري

وشهدت مدن طرابلس وبنغازي وسرت خلال الفترة الماضية، لقاءات عدة جمعت بين الحداد والناظوري، كان آخرها في 19 يوليو الماضي، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

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وتناول اللقاء الملفات المتعلقة بـ«مهام الجيش في ما يخص حرس الحدود البرية والبحرية»، بجانب قضايا حرس الحدود التي جاءت في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، واستمرار الإجراءات التي بدأت في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، وما وصلت إليه نتائج أعمال لجنة «5+5» في وقف إطلاق النار والحفاظ على السلم والأمن.

الحداد والناظوري خلال حضورهما إحدى فعاليات المعرض.

الحداد والناظوري خلال حضورهما إحدى فعاليات المعرض.

الحداد والناظوري خلال لقاء على هامش المعرض.