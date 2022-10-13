ارتفاع الدولار والإسترليني أمام الدينار

العنوان-طرابلس

سجل سعر صرف الدولار والجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، ارتفاعا، أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وبحسب للنشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، صعد سعر صرف الدولار إلى 5.04 دينار مقابل 5.03 دينار أمس.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.58 دينار مقابل 5.54 دينار أمس، بينما ثبت اليورو عند 4.89 دينار.

وأيضا ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.34 دينار مقابل 1.33 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.37 دينار، وانخفض الدينار التونسي إلى 1.52 دينار من 1.53 دينار أمس.

وحافظ سعر صرف الليرة التركية على 0.27 دينار، وثبت اليوان الصيني عند 0.70 دينار.