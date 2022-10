اليسير: تركيا باتت تملك القرار بوصول وسيطرة أي حكومة على طرابلس

ليبيا – رأى عضو المؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير أن توقيع المذكرات مع تركيا يعزز من وضعية الأخيرة بوصفها اللاعب الرئيسي المتحكم بالمشهد الليبي، مشيرًا إلى أنها باتت تملك القرار بوصول وسيطرة أي حكومة على العاصمة طرابلس، معربًا عن أسفه بسبب قيام أغلب القوى السياسية بطرق أبواب أنقرة في تعميق هذا الواقع.

اليسير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن أنقرة ستعمل للإبقاء على هذا الوضع الراهن لمضاعفة مكاسبها عبر تقوية الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أو توظيف عملائها بالداخل الليبي بالضغط باتجاه إجراء انتخابات تشريعية فقط ليتمكن تيار الإسلام السياسي الموالي لها ولعبد الحميد الدبيبة من السيطرة على نتائجها.

وتخوف اليسير في السياق ذاته، من لجوء أنقرة لما سماه ب”السيناريو الأسوأ”، وهو الإطاحة بالبرلمان عبر الطعن بشرعيته أمام الدائرة الدستورية، وإعادة المؤتمر الوطني وهو ما سيمكنها من إقرار أي مذكرات تفاهم بين البلدين، مشيرًا إلى أن انشغال الروس بأوكرانيا واكتفاء الولايات المتحدة بمقعد المتفرج قد يسهم فعليًا بعدم عرقلة مثل هذه المخططات.

