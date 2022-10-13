العقوري يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته تجاه ليبيا

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قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس يوسف العقوري، التقى بوفد من القسم السياسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وذلك في أطار المشاورات والاستماع لوجهة نظر مجلس النواب حول المواقف الأوروبية.

ووفق بليحق، أكد العقوري على أهمية دعم المسار الديمقراطي وقرارات مجلس النواب الذي اختار حكومة جديدة، وأن توحيد السلطة التنفيذية أمر يجب أن تكون له الأولوية.

كما أكد على ضرورة أن يراجع الاتحاد الأوروبي سياساته تجاه ليبيا خاصة مشاريع الدعم التي يجب أن تمثل الأقاليم الثلاث، مضيفاً بأن عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود يتجه لمنطقة محددة في ليبيا، وذلك يجعل من تلك البرامج غير فعالة، مؤكداً على ارتباط الأمن الليبي والأوروبي.

وطالب العقوري بمزيد من الشفافية فيما يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبي والمنح التي يخصصها لوكالات الأمم المتحدة، موضحاً بأن المجلس مع الانتخابات ولكن بشرط وضع قاعدة دستورية، وأن المجلس يُعول على دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا.

من جهته، أكد الوفد الأوروبي حرصه على الاستماع لجميع وجهات النظر وإيصالها الى الجهات المسؤولة في الإتحاد الأوروبي، وفق بليحق.