خارجية البرلمان تدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة سياساته تجاه ليبيا

دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال لقائه وفدا من القسم السياسي لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إلى ضرورة أن يراجع الاتحاد الأوروبي سياساته تجاه ليبيا خاصة مشاريع الدعم التي يجب أن تمثل الأقاليم الثلاث.

وشدد العقوري بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على أهمية دعم المسار الديمقراطي وقرارات مجلس النواب الذى أختار حكومة جديدة، وأن توحيد السلطة التنفيذية أمر يجب أن تكون له الأولوية.

وأضاف العقوري أن عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود يتجه لمنطقة محددة في ليبيا، ما يجعل من تلك البرامج غير فعالة، مؤكداً على ارتباط الأمن الليبي والأوروبي .

وطالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمزيد من الشفافية فيما يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبي والمنح التي يخصصها لوكالات الأمم المتحدة، مؤكدا أن المجلس مع الانتخابات ولكن بشرط وضع قاعدة دستورية، وشدد على أن المجلس يُعول على دور الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار ليبيا.

بدوره أكد الوفد الأوروبي حرصه على الاستماع لجميع وجهات النظر وإيصالها إلى الجهات المسؤولة في الاتحاد الأوروبي.

وأشارالمكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللقاء يأتي في إطار المشاورات والاستماع لوجهة نظر مجلس النواب حول المواقف الأوروبية.