حكومة الدبيبة توافق على صيانة طريق وادي الزيد جنوب سرت

أعلن عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الخميس، صدور قرار من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لتنفيذ صيانة طريق وادي الزيد بجنوب المدينة.

وأوضح المعداني أن القرار رقم 1064 لسنة 2022 يمنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتنفيذ وصيانة طريق وادي الزيد بمحلة أبوهادي، 20 كيلو مترًا جنوب سرت.

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وذكرت مصادر لـ«بوابة الوسط» أن الجهة المنفدة للمشروع هي شركة مجموعة الصحاري الأفريقية للمقاولات بتكلفة مالية قيمتها 4 ملايين و900 ألف دينار، مشيرة إلى أن إجمالي طول الطريق 5 كيلو مترات وعرضه 6 أمتار.