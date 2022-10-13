رئيسة المركزي الأوروبي تجتمع بـ “الكبير” ومحافظي المصارف المركزية بالشرق الأوسط وآسيا

العنوان-طرابلس

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مع محافظي المصارف المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

جاء الاجتماع، الذي عُقِد في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لتقييم تأثير الأوضاع المالية العالمية على بلدان المنطقة، بحسب بيان المصرف المركزي.

وتناول اللقاء معايرة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية وتنسيقها لمعالجة التحديات، وكذلك زيادة فاعلية الدعم الفني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في مجال السياسات ونظم الرقابة.