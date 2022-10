بالصور | إدارة إنفاذ القانون تحبط محاولة تهريب مجموعة من المهاجرين نقلوا على متن شاحنة ثلاجة

ليبيا – أعلنت إدارة إنفاذ القانون إحباط محاولة تهريب مهاجرين غير شرعيين في أحد الشواطئ بالساحل الغربي كانوا على متن شاحنة ثلاجة لغرض تمويه رجال الشرطة.

دوريات إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية في الإدارة العامة للعمليات الأمنية ضبطت المهاجرين أثناء محاولة تهريبهم على متن شاحنة نوع ثلاجة لغرض تمويه رجال الشرطة.

وأكدت الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، بحضور عضو عن نيابة الهجرة وفتح محضر بالخصوص، وإحالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس من حيث الاختصاص.

