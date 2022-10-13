خالد سكران: سبب أزمة ليبيا حكامها وليس شعبها

الوطن| رصد

أكد المحلل السياسي، خالد موسى سكران، أن القضية الليبية لا تكمن في التركيبة السكانية وإنما في من يحكم البلاد.

وقال سكران، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن المؤامرات المتتالية سلبت حق الشعب في الانتخابات ومن الحراك الوطني الحقيقي لفرض الحل السياسي.

وأضاف سكران، أن الثروة النفطية حولت الاقتصادي الليبي إلى ريعي، ولم تعد ليبيا تنتج أي شيء حتى الخضار، وذلك رغم كل ثرواتها.

وأشار إلى أن انعدام الأمن الغذائي جاء نتيجة سياسات الحكومات المتتالية التي لم تعمل على حل المشاكل الاقتصادية.