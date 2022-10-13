مدير فرع بمصرف الجمهورية: لا يوجد خلل بالمنظومة الحديثة

نفى مدير مصرف الجمهورية فرع بوليلة، وديع معمر عامر، ما يتم تداوله حول وجود مشاكل بمنظومة المصرف الحديثة.

وقال «عامر» في تصريح خاص لموقع صدى الاقتصادي، إن “هذه الأخبار غير صحيحة، كما الأن أمامي عدة بيانات للزبائن وتم نقل جلها قبل إطلاق المنظومة، حيث تم التأكيد من أن كافة البيانات نقلت من المنظومة السابقة إلى المنظومة الحديثة كما هي، وإن وجدت هذه المشاكل ستظهر للعلن”.

وبشأن منحة الطالب قال “عامر”: إن “منحة الطالب التي أقرت بقرار من حكومة الدبيبة، حيث تم عقد اتفاقية ليتبنى مصرف الجمهورية هذا المشروع، كما حدث في بطاقة إيفاء «منحة الزوجة والأبناء»، ويعتبر المشروع ناجح ولم يتوقف، وكذلك منحة الطلبة وهي الأن تحت الإجراء، وخلال مدة بسيطة ستكون البطاقات متاحة جميعها وكل الطلبة يستطيعون استخدام البطاقة في أقرب فرصة”.

وأردف أن “المتميز في مشروع مصرف الجمهورية إن البيانات نقلت بنفس الأرقام، ولم يتم تغيير الحسابات، بالإضافة إلى تطبيق مصرفي ومتاح لكل الزبائن، وحاليا يعمل، حيث توقف خلال أربع أيام عند نقل البيانات فقط، وتم إطلاقه يوم الأمس، ويستطيع الزبون أن يطلع على كافة بياناته المصرفية من خلال هذا التطبيق”.

وختم موضحًا أن “هذه المنظومة ستكون لها علاقة مباشرة مع الخدمات الالكترونية، كما سيكون جل الخدمات متاحة إلكترونيا، سيتيح للزبون معرفة كل بيانته من خلاله هاتفه المحمول بالمنزل ويستطيع طلب أي خدمة يحتاجها، حتى رصيده وحفظته ستكون معه على الهاتف”.