شركة الكهرباء: أعمال صيانة في طرابلس وسرت وزليتن

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس القيام بأعمال صيانة في مناطق متفرقة مثل طرابلس وسرت وزليتن.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرقة الكوابل بدائرة توزيع حي الأندلس قامت بصيانة كابل ضغط منخفض وذلك بتركيب وصلة لحام ضغط منخفض حجم 240 ملم.

وجرى أيضا استكمال تنفيذ مخطط تخفيف وتحسين الجهد على منطقة تاجوراء خلف معسكر اليرموك ( سابقًا ) وخلف مصحة نهاوند وطريق المشتل، وذلك بإضافة وتشغيل خط جديد إلى الخط الرئيسي وهو خط 11 ك . ف الحميدية من ( 30 ) الكاسح.

كما تواصل فرق الصيانة بدائرة توزيع الهضبة للأسبوع الثالث على التوالي أعمال صيانة وتحسين أداء الشبكة الكهربائية داخل المدينة القديمة وبالتحديد زنقة الباب الجديد.

وقامت فرق الصيانة التابعة لدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت قامت بشحن عدد من الخطوط على الخلايا الجديدة لأول مرة بمحطة السواوة جهد 11/30 ك . ف.

وبينت الشركة أن الخطوط التي جرى شحنها هي خط 220 جهد 30 ك ف، خط سرت المركز الجديدة و جهد 30ك ف ولفتت الشركة إلى أن الخطوط تعمل الآن بشكل جيد كخطوة مهمة لاستقرار الشبكة وتخفيف الأحمال على خطوط 30ك ف داخل مدينة سرت.

وتم أيضا العمل على تجهيز محطة 30/11 كَ. ف أبوراوي بمنطقة ماجر بزليتن والتي وصل نسبة الإنجاز بها إلى 70%. وستسهم المحطة حال الانتهاء من تجهيزها وتشغيلها في تخفيف الأحمال على محطة 30/11 ك. ف ماجر ودعم شبكة 11ك.ف بالمنطقة.