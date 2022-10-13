تركيا تعرب عن رفضها تفتيش سفنها التجارية قبالة سواحل ليبيا دون موافقتنا

العنوان-أنقرة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، عن رفض بلاده لتفتيش سفينة تركية من قبل فرقاطة ألمانية تابعة لإيريني قبالة السواحل الليبية.

وقال بيلجيتش :”تركيا ترفض الصعود غير القانوني من قبل جنود فرقاطة ألمانية تابعة لـ إيريني لسفينة تجارية ترفع العلم التركي دون موافقة دولة العلم التركية”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تشكيك بلاده في شرعية وهدف وحياد البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي قبالة السواحل الليبية.

وكانت عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي أعلنت الإثنين الماضي عبر تغريدة على تويتر أن أنقرة رفضت طلب تفتيش السفينة، وهذا ما تنفيه السلطات التركية.

ودعت عملية إيريني مجلس الأمن الطلب من جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون مع عمليات التفتيش.