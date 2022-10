لجنة الإفراجات المالية تحيل قوائم الموظفين المطابقين بمنظومة الإفراجات إلى وزارة المالية

ليبيا – أحالت لجنة الإفراجات المالية قوائم الموظفين المطابقين بمنظومة الإفراجات المالية إلى وزارة المالية لصرف مرتباتهم المتعثرة.

اللجنة صرحت لقناة “ليبيا بانوراما” بإنجازها لإجراءات مطابقة 74539 موظفًا بالكامل، لافتةً إلى أن الأمر متروك الآن لوزارة المالية لصرف مرتباتهم.

وأشارت إلى إتمامها إجراءات مطابقة 45518 موظفًا موزّعين على 322 وحدة إدارية سيحالون لمركز المعلومات والتوثيق ووزارة المالية لإتمام بقية المطابقات.

وأضافت اللجنة: “نحن لجنة الإفراجات المالية أنجزنا مهمّتنا بالكامل ونخلي مسؤوليتنا عن أيّ تأخير”.

