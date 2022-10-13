السفيرة الكندية للسايح: نشيد بدور المفوضية في الانتخابات

الوطن|رصد

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح اليوم الخميس، سفيرة دولة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافرد والوفد المرافق لها بحضور عضو المجلس رباب حلب بديوان مجلس المفوضية.

وبحث اللقاء الذي عقد في مقر المفوضية، أخر مستجدات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا، كما استعرض اللقاء سبل دعم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وصولًا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.

ومن جهتها، أشادت سافرد بالجهود التي قامت بها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها، مؤكدةً على تجديد دعم حكومة بلادها لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.