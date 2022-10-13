الفريق الأممي القُطري في ليبيا ينشر نتائج تقريره عن ٢٠٢١

نشر فريق الأمم المتحدة القُطري في ليبيا نتائج تقريره عن 2021، مشيرا إلى أن أعماله تحرز تقدماً ملموساً نحو تحقيق أهدافه لتعزيز الحوكمة وسيادة القانون والانتعاش الإقتصادي والخدمات الأساسية.

وقالت نائبة ممثل الأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا: “جورجيت غانيون” تم تسجيل تقدم بارز خلال السنة الثالثة من تنفيذ إطار الأمم المتحدة المستدام للأعوام 2019 – 2022 وذلك عبر تحقيق نسبة إنجاز بلغت (64) في المائة من المخرجات المحددة.

وأوضحت “غانيون” شملت هذه الأعمال، دعماً مكثفاً للاستجابة لجائحة (كوفيد-19) إلى جانب العمل على استعادة الخدمات الأساسية وتأمين الوصول إليها بشكل مستمر لـ (60) في المائة من السكان في ليبيا، من بين أمور أخرى.

وأضافت “غانيون” ندرك الحاجة إلى الشروع في عملية التعافي على المدى الطويل في ليبيا، منوّهة إلى أن فريق الأمم المتحدة القُطري يبقى مستعداً وملتزماً بدعم الحكومة والسلطات المحلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد لتعزيز أولويات بناء السلام والتنمية بما يعود بالنفع على جميع السكان في ليبيا وخاصة النساء والأطفال والشباب والفئات المستضعفة والمهمشة بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمهاجرين واللاجئين.

وشملت الأنشطة الرئيسية لتعزيز الحوكمة وسيادة القانون دعم تنظيم (8) انتخابات بلدية وتوفير التدريب لـ 36 مجلساً بلدياً من المجالس المنتخبة حديثاً؛ وتقديم تدريبات أو منح صغيرة لأكثر من (2000) امرأة وشاب لتعزيز المشاركة السياسية؛ وتدريب (750) من ضباط الشرطة وإنشاء مركز شرطة نموذجي يخدم (28000) شخص في طرابلس بغية دعم إدماج الممارسات الشرطية الجيدة؛ وتزويد (159) مرفقاً للرعاية الصحية بالمعدات الأساسية واللوازم والأدوية؛ وتقديم المساعدات الغذائية إلى (96240) شخصاً.