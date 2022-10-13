صحيفة إيطالية: دعوة للتظاهر في مدن أوروبا لرفض مذكرة التفاهم مع ليبيا 

كشف تقرير أعدته مجلة “نيغرتسيا” الإيطالية، رصدته وترجمته «الساعة 24»، تفاصيل الدعوة للتظاهر في المدن الأوروبية في 15 أكتوبر الجاري، لإعلان رفض مذكرة التفاهم الإيطالية الليبية.

وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن الدعوة للتظاهر، جاءت بهدف الحشد لإعادة التأكيد على رفض مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا؛ التي تسمح لخفر السواحل الليبي بإعادة المهاجرين الذين يحاولون مغادرة معسكرات الاعتقال التي يُحتجزون فيها.

وأوضح التقرير، أن “النداء للتظاهر يأتي من المنظمات غير الحكومية التي رفعت شعارات تطالب بـ 1- إلغاء وكالة خفر السواحل والحدود الأوروبية، 2- الحق في الهجرة، 3- الحق في البقاء في دول الاتحاد الأوروبي، 4- التضامن مع اللاجئين في ليبيا”.

وأكمل التقرير، موضحًا أن “مدن أوروبية أعدت لتجمعات يوم السبت 15 أكتوبر، في الميادين. وستشمل التظاهرات برشلونة وبرلين وبرن وبروكسل ولندن ومدريد وميلانو ونابولي وروما وزيورخ والعديد من المدن الأخرى”.

وتابع التقرير أن تلك التجمعات ستطالب “الحكومة الإيطالية بوضع حد لمذكرة التفاهم المخزية وغير المشروعة”، معقبًا أنه “ستقام الاحتجاجات خارج إيطاليا أمام السفارات والقنصليات الايطالية”.

وختم التقرير موضحًا أنه “في الثاني من نوفمبر القادم، ما لم تتدخل الحكومة الإيطالية أو الليبية، سيتم تجديد المذكرة ضمنيًا لمدة ثلاث سنوات أخرى بدءًا من فبراير”.