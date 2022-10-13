الحويج يتفق مع القائم بالأعمال الياباني على إعداد مذكرة تفاهم لزيادة الاستثمارات

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الخميس، مع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى ليبيا، ماساكي أماديرا، على إعداد مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء مجلس رجال الأعمال الليبي الياباني، وزيادة حجم الاستثمارات وتنويعها، وتبادل التجارب والخبرات، وتنفيذ برامج تدريب في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بديوان وزارة الاقتصاد في طرابلس، حيث تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون التجاري ومساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمستهدفة بخطة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وفق بيان صادرة عن الوزارة.

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بدوره، حث وزير الاقتصاد والتجارة على مباشرة عمل سفارة اليابان من مقرها بالعاصمة طرابلس، وتشجيع الشركات اليابانية للعمل بليبيا، مؤكدا أن الوزارة تقدم كل التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمر الأجنبي للعمل بكل المناطق وتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والنفط والغاز والطاقة الشمسية.

لقاء الحويج في طرابلس مع القائم بالأعمال الياباني، 13 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد)

لقاء الحويج في طرابلس مع القائم بالأعمال الياباني، 13 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد)

لقاء الحويج في طرابلس مع القائم بالأعمال الياباني، 13 أكتوبر 2022. (وزارة الاقتصاد)