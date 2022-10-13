الناظوري والحداد يلتقيان في تونس خلال حضورهما لمعرض دولي للطيران في تونس

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التقى رئيس الأركان العامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري، لأول مرة منذ اجتماع طرابلس في يوليو الماضي، مع رئيس الأركان في حكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد.

وجاء اللقاء خلال حضورهما لفعاليات المعرض الدولي للطيران والدفاع في دورته الثانية في تونس، وذلك بدعوة من رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق محمد الحجّام.

وهذا أول لقاء بين الناظوري والحداد بعد الاجتماع الذي عقد في طرابلس يوم 18 يوليو 2022، في إطار توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان من المزمع استكمال الاجتماعات في بنغازي في نفس الشهر، لكن الاجتماع تأجل لأجل غير محدد.