الكبير يبحث مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي تأثير الأوضاع المالية العالمية على بلدان المنطقة

ليبيا – ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأربعاء مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن تقيم تأثير الأوضاع المالية العالمية على بلدان المنطقة.

الجانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي كيفية معايرة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية وتنسيقها لمعالجةالتحديات، وكذلك زيادة فاعلية الدعم الفني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في مجال السياسات ونظم الرقابة.

