الحكومة اليونانية: الملف الليبي على طاولة الحوار مع الخارجية البريطانية

الوطن|رصد

أعلنت الحكومة اليونانية أنّ وزير خارجيتها “نيكوس ديندياس” سيتوجه الجمعة إلى لندن للقاء نظيره البريطاني “جيمس كليفرلي” وهذا فق بيان قد أصدرته الحكومة يوم الخميس.

وأشار البيان قد ناقش عددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها الملف الليبي، مضيفًا أنّ زيارة «ديندياس» تهدف إلى “زيادة تعزيز العلاقات الثنائية”.

وأضافت الحكومة أنّه ستتم مناقشة “التطورات في أوكرانيا وقضايا الطاقة” في هذا الاجتماع، إضافة إلى تنسيق الإجراءات في إطار المنظمات الدولية مثل حلف الناتو والأمم المتحدة، وكذلك المستجدات في شرق البحر الأبيض المتوسط وقبرص وليبيا.