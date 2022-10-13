الشركسي: الدور التركي يتزايد بسبب عدم وجود جسم تشريعي منتخب للتفاوض معه في ليبيا

قال عضو ملتقى الحوار، السياسي أحمد الشركسي، إن مواجهات مسلحة ستندلع إذا ما باشر الأتراك أي خطوة لتفعيل المذكرة في مناطق نفوذ حفتر.

وأضاف الشركسي في تصريحات صحفية، إن الدور التركي يتزايد في ليبيا بسبب استغلال أردوغان عدم وجود جسم تشريعي جديد أو رئيس منتخب للتفاوض معه حول الاتفاقيات الهامة.

ورجح الشركسي حدوث ارتدادات عكسية للاتفاقات التركية الليبية قد تصل لحد اقتلاع الوجود التركي من ليبيا.

وأوضح الشركسي أن المناطق المستهدفة بالمذكرة للتنقيب والإنتاج تقع بالشرق الليبي، أي تحت سيطرة الجيش بقيادة حفتر.

ولفت الشركسي إلى أنه في حال انضمت أطراف دولية متضررة من تلك المذكرة وتضامن معها الاتحاد الأوروبي فهذا سيشجع قطاعات ليبية واسعة على طرد القوات التركية.

وذكر الشركسي أن تركيا تحاول توظيف ليبيا في صراعاتها الخاصة ووضعها بفوهة صراع إقليمي ودولي قد يبدد مقدراتها ويمتد لأراضيها.