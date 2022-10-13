المركزي: الكبير ناقش مع رئيسة البنك الأوروبي الأوضاع المالية العالمية

أعلن مصرف ليبيا المركزي، تفاصيل الاجتماع الذي عقده محافظ المصرف الصديق الكبير، أمس الأربعاء في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

أوضح المصرف في بيان عبر حسابه على فيسبوك، أن الكبير التقى برئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء تناول “تقييم تأثير الأوضاع المالية العالمية على بلدان المنطقة، وكيفية معايرة سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية وتنسيقها لمعالجة التحديات، وكذلك زيادة فاعلية الدعم الفني الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في مجال السياسات و نظم الرقابة”.