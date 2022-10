لاستيلائهم على مخصصات الخدمة الطبية والإيفاد.. حبس 3 رؤساء لبعثة ليبيا لدى أوكرانيا من 2012 حتى 2019

ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس 3 رؤساء لبعثة ليبيا لدى أوكرانيا وبعض معاونيهم ممن تولوا المنصب رؤساء البعثة الذين تولوا الوظيفة من سنة2012 حتى سنة 2019 لتعديهم على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية والإيفاد

مكتب النائب العام أشار إلى اتخاذ النيابة العامة تدابير رامية إلى ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتسيير أعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوكرانيا.

وتصدَّت النيابة العامة لواقعات الفساد التي تضمَّنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي لدى الدولة المعتمد لديها؛ فبحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام الوقائع المنسوبة إلى رؤساء البعثة الذين تولوا الوظيفة من سنة 2012 حتى سنة 2019؛ والظروف الملابسة لها جميعها.

وأظهرت إجراءات التحقيق أن هناك سلوكًا مؤثَّـمًا اعتور تصرفات ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة، وبعض معاونيهم، تحت وصف التعدي على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية، ومخصصات الإيفاد للدراسة في الدولة المعتمد لديها، وغيرهما من المخصصات، بتحديد أوجه التصرّف في قيمتها على غير الوجهة التي قُصِدَ من خلالها تحقيق مصلحة عامة، مما ترتَّب عنه الإضرار بمستحقي الخدمة الذين أوجب القانون على البعثة رعايتهم، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وتحصيل مئات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة للعمل المالي، وضوابط صيانة المال العام.

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب رؤساء البعثة الثلاثة، ومواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم، انتهى إلى الأمر بحبسهم احتياطيًا.

