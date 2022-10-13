ليبيا الان

حادثة صبراتة محور لقاء رئيس الحكومة مع الداخلية ورئاسة الأركان العامة

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 13 أكتوبر 2022 (وال)- اجتمع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم الخميس، برئيس الأركان العامة الفريق ركن محمد الحداد ووزير الداخلية المكلف بدر الدين التومي، لمتابعة الوضع الأمني والعسكري، والإجراءات المتخذة بشأن حادثة المهاجرين التي جرت في مدينة صبراتة.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ أفاد وزير الداخلية بالقبض على اثنين من المتهمين بهذه الجريمة، واستمرار عملية التحقيق معهم وملاحقة بقية المجرمين.
كما تم خلال الاجتماع متابعة أعمال الغرفة الأمنية المشتركة وخططها في تحديد أماكن التهريب في جهة الساحل الغربي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك