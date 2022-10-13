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المهدوي: الرؤية الشاملة للملف الليبي هي سبب تأخر وصول باثيلي لطرابلس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد الكاتب والباحث السياسي أحمد المهدوي أن تأخر المبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي جاء بسبب التحديات التي يشهدها المجتمع الدولي الآن.

وأضاف المهدوي في تصريحاتٍ صحفية أن مهمة باثيلي صعبة في ليبيا، مؤكدًا أن باثيلي يحاول أن تكون له رؤية شاملة للملف الليبي قبل استلام مهامه ورئاسته للبعثة من ليبيا.

وأتبع الباحث السياسي حديثه قائلًاالمبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز فشلت في إيجاد حل في ليبيا وأوصلت الأزمة الليبية المتشابكة إلى طريق مسدود، مكملًاتأخر باثيلي جاء لأنه يحتاج أن يكون لديه فرص حقيقية لإيجاد حلول للأزمة“.

الوسوم

#أحمد المهدوي #الأمم المتحدة #عبدالله باثيلي #محمد المنفي ليبيا

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الوطن الليبية

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