المهدوي: الرؤية الشاملة للملف الليبي هي سبب تأخر وصول باثيلي لطرابلس

الوطن|رصد

أكد الكاتب والباحث السياسي أحمد المهدوي أن تأخر المبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي جاء بسبب التحديات التي يشهدها المجتمع الدولي الآن.

وأضاف المهدوي في تصريحاتٍ صحفية أن مهمة باثيلي صعبة في ليبيا، مؤكدًا أن باثيلي يحاول أن تكون له رؤية شاملة للملف الليبي قبل استلام مهامه ورئاسته للبعثة من ليبيا.

وأتبع الباحث السياسي حديثه قائلًا “المبعوثة السابقة ستيفاني ويليامز فشلت في إيجاد حل في ليبيا وأوصلت الأزمة الليبية المتشابكة إلى طريق مسدود“، مكملًا “تأخر باثيلي جاء لأنه يحتاج أن يكون لديه فرص حقيقية لإيجاد حلول للأزمة“.