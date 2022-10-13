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المقريف: الدراسة ستنطلق في موعدها الأحد المقبل

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة موسى المقريف، إن الدراسة ستنطلق في موعدها الأحد المقبل، ونتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية ستعلن قريبا، ولن تؤثر على التحاق هؤلاء الطلاب، وعلى عملية تنسيبهم في الثانويات.

أضاف في تصريحات صحفية: “نحن بصدد التنسيق وإعداد جداول امتحانات الدور الثاني للراسبين في الشهادة الثانوية، وسنعلن عنه في حينه، وامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية لن تعيق العملية الدراسية، فعدد الراسبين فيها قليل، وسنحدد أماكن إجرائها بما يضمن سير الدراسة بسلاسة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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