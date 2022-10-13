المقريف: الدراسة ستنطلق في موعدها الأحد المقبل

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة المؤقتة موسى المقريف، إن الدراسة ستنطلق في موعدها الأحد المقبل، ونتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية ستعلن قريبا، ولن تؤثر على التحاق هؤلاء الطلاب، وعلى عملية تنسيبهم في الثانويات.

أضاف في تصريحات صحفية: “نحن بصدد التنسيق وإعداد جداول امتحانات الدور الثاني للراسبين في الشهادة الثانوية، وسنعلن عنه في حينه، وامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية لن تعيق العملية الدراسية، فعدد الراسبين فيها قليل، وسنحدد أماكن إجرائها بما يضمن سير الدراسة بسلاسة”.