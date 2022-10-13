حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في جنوب أفريقيا.. وأمر قضائي بضبط رئيس البعثة وسلفه

أمرت النيابة العامة بحسب المراقب المالي في السفارة الليبية لدى جنوب أفريقيا وضبط وإحضار رئيس البعثة وسلفه، بعدما حركت الدعوى العمومية في مواجهتهم بشأن قضايا فساد مالي، بحسب بيان أصدره مكتب النائب العام اليوم الخميس.

وجاء في البيان أن النيابة العامة حركت «الدعوى العمومية في مواجهة رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب أفريقيا؛ وسلفه؛ والمراقب المالي المنسَّب إلى البعثة، إزاء ما ظهر في التقارير الرقابية من تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها».

الاتهامات الموجهة لمسؤولي سفارة ليبيا لدى جنوب أفريقيا

وأوضح البيان الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين الثلاثة ببعثة ليبيا لدى جنوب أفريقيا، مبينا أن تحقيقات رئيس النيابة بمكتب النائب العام أسفرت «عن إثبات واقع اتجاه إرادتهم إلى الإضرار بالمال العام والمصلحة المعهودة إليهم؛ والتآمر مع آخرين لتسهيل حصولهم على عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لأنفسهم ولغيرهم بالمخالفة للتشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام».

– حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام

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وأكد البيان أن رئيس النيابة أصدر بعد «استجوب المراقب المالي وتقييم الأدلة القائمة قبله؛ أمره بحبس المتهم احتياطيا؛ والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات؛ ووجه الجهات الضبطية بالعمل على ضبط وإحضار بقية المتهمين المسجلة أسماؤهم بمدونة محضر تحقيق النيابة العامة».

حبس رئيس بعثة ليبيا في قطر

وأمس الأربعاء، أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في قطر وسلفه بتهمة الاستيلاء على المال العام، وذلك بعد التحقيق في تقرير رفعه أعضاء ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة.