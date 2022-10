ليبيا – اجتمع مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء ورئيس قسم المختبر بالفرع مع مدير مكتب المياه والصرف الصحي.

الاجتماع تمحور بحسب المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في وضع آلية لمعالجة تسرب مياه الصرف الصحي إلى أعماق الأرض وشبكات المياه والآبار بالمدينة، مما تسبب في تلوثها مما يؤدي إلى عواقب كارثية على صحة وسلامة المواطن.

واتفق المجتمعون على إخضاع الآبار المنتجة للتحليل داخل مختبر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالفرع، للتأكيد وثبوت خلوها من التلوث الحاصل.

Shares

The post الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء : سنخضع آبار المياه للتحليل للتأكد من عدم تلوثها بمياه الصرف الصحي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية