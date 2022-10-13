الحويج يبحث استئناف عمل الشركات اليابانية في ليبيا

التقى وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بديوان الوزارة صباح اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 م، مع ماساكي أماديرا القائم بأعمال سفارة اليابان لدى دولة ليبيا لبحث آلية استئناف عمل الشركات اليابانية بدولة ليبيا.

وناقش اللقاء سُبل تعزيز التعاون التجاري ومساهمة الشركات اليابانية في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمستهدفة بخطة حكومة الوحدة الوطنية.

وحثّ وزير الاقتصاد والتجارة على مباشرة عمل سفارة دولة اليابان من مقرها بالعاصمة طرابلس وتشجيع الشركات اليابانية للعمل بدولة ليبيا، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للشركات والمستثمر الأجنبي للعمل بكافة المناطق وتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات الاقتصاد والصناعة والنفط والغاز والطاقة الشمسية.

واتفق الجانبان على اعداد مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء مجلس رجال الاعمال الليبي الياباني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويعها وتبادل التجارب والخبرات وتنفيذ برامج تدريب في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.