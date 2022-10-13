تعيين الدبلوماسي مصطفى مهراج سفيرا لفرنسا لدى ليبيا

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أعلن الدبلوماسي الفرنسي مصطفى مهراج، اليوم الخميس، صدور قرار تعيينه سفيرًا لفرنسا لدى ليبيا.

وقال مهراج، عبر تويتر، “إصدار مرسوم تعييني كسفير لفرنسا لدى دولة ليبيت. فخور ومتحمس للالتحاق بفريق السفارة بطرابلس في الأيام القادمة”.

إصدار مرسوم تعييني كسفير لفرنسا 🇫🇷 لدى دولة ليبيا 🇱🇾. فخور و متحمس للاتحاق بفريق السفارة 🇫🇷 ب #طرابلس في الأيام القادمة ⁦@AmbaFranceLibye⁩ ⁦⁦@francediplo_AR⁩ pic.twitter.com/XA8HEghVVs — Mostafa_Mihraje (@Mostafa_Mihraje) October 13, 2022

وسبق لمهراج أن كان قنصلًا عامًا لفرنسا في المملكة العربية السعودية.