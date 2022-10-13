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تعيين الدبلوماسي مصطفى مهراج سفيرا لفرنسا لدى ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلن الدبلوماسي الفرنسي مصطفى مهراج، اليوم الخميس، صدور قرار تعيينه سفيرًا لفرنسا لدى ليبيا.

وقال مهراج، عبر تويتر، “إصدار مرسوم تعييني كسفير لفرنسا لدى دولة ليبيت.  فخور ومتحمس للالتحاق بفريق السفارة بطرابلس في الأيام القادمة”.

وسبق لمهراج أن كان قنصلًا عامًا لفرنسا في المملكة العربية السعودية.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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