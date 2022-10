أوغلو: أبلغنا باشاآغا بأن الحكومة الشىرعية في ليبيا هي حكومة الدبيبة سواء أحبها أم لم يحبها

ليبيا – قال وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو إن تركيا وقفت دائمًا بجانب الحكومة الشرعية، وأنها أبلغت رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا بأن الحكومة الشرعية الحالية هي حكومة عبد الحميد الدبيبة، سواء أحبها أم لم يحبها.

أوغلو وفي مقابلة مع قناة تي في نت TVNET المحلية الثلاثاء وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، أكد أهمية باشاآغا بالنسبة إلى تركيا باعتباره كان الأكثر تعاونًا معها فيما يتعلق بحماية العاصمة طرابلس.

وتطرق تشاووش أوغلو إلى انزعاج اليونان من مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها في 3 أكتوبر بين تركيا وحكومة الدبيبة بشأن تطوير التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري في البر والبحر في مجال الموارد الهيدروكربونية.

وقال: إن اليونان ليست الوحيدة في هذا الصدد، وأن التصريحات ذاتها صدرت عندما وقعت تركيا اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا أواخر عام 2019.

وأشار إلى وجود دول أوروبية وقعت أيضًا اتفاقيات مع ليبيا، وعلى سبيل المثال وقعت إسبانيا 8 مذكرات تفاهم عام 2021 وإيطاليا مذكرتين في نفس العام.

وأوضح أن هناك اتفاقيات أبرمتها ليبيا مع دول كثيرة أخرى مثل مالطا والنيجر ومصر.

أوغلو ختم:” إننهم يقولون إن حكومة الدبيبة لا تمتلك صلاحية توقيع الاتفاقيات لأنها لا تتمتع بالشرعية، أليس كذلك؟ ومن الذي تتم دعوته إلى الأمم المتحدة؟ إنه الدبيبة”.

