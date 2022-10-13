العماري: عائلة وحكومة الدبيبة لا تريد الوصول للانتخابات

الوطن|رصد

أكد رئيس مكتب اللجان المختصة والدعم الحكومي بالحزب الديمقراطي فرج العماري رفضهم الكامل والواضح لعودة حكم العسكر والحكم الاستبدادي الديكتاتوري.

وشدد العماري في تصريحاتٍ صحفية على رفضهم حكم الفرد والعائلة، “ولهذا لم ولن تكون هناك أي صفقة مع أي جهة غير مقتنعة بمسار الدولة المدنية الديمقراطية، وترغب في السيطرة على البلاد وحكمها عسكريا“.

وفي سياق متصل، أشار العماري إلى أنهم على قناعة تامة بأن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة ومن حوله من عائلته والمُقربين منه، ليس لديهم أي رغبة في إجراء الانتخابات، لا الرئاسية ولا البرلمانية، ويعملون بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لضمان استمرارهم على رأس السلطة التنفيذية للبلاد لأطول فترة ممكنة.

وأكد العماري أن تصرفات الحكومة المنتهية وإدارتها للدولة بهذا الشكل ما هو إلا دليل على انعدام رغبتها في إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنهم مقتنعون قناعة كاملة بأنه لا انتخابات مع وجود الدبيبة وحكومته.