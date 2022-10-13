عقيلة صالح يدعو النواب لعقد جلسة رسمية في بنغازي الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية الثلاثاء المقبل في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فإن الاجتماع يأتي لاستكمال مشروع قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة، ومشروع قانون الأمن الداخلي، ومشروع قانون المحكمة الدستورية”.

وكانت عضو مجلس النواب ”عائشة الطبلقي”، قالت في وقت سابق إن ممثلي برقة في مجلسي النواب والدولة ناقشوا اليوم الثلاثاء في مدينة البيضاء تأسيس مجلس تشريعي من المجلسين على مستوى إقليم برقة.

أضافت، أن الاجتماع حضره 40 عضوا من مجلس النواب والدولة عن برقة الاجتماع الذي عقد في مدينة البيضاء، وفق ما ذكرته الطبلقي.

كما أوضحت الطبلقي، أن أعضاء المجلسين ناقشوا أهمية توحيد الرؤية حول موضوع النظام الاتحادي، والأساس الدستوري لدستور سنة 1951.