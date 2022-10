بوشاح: هناك أصوات بمجلسي النواب والدولة تطالب بضرورة العودة لدستور 51

ليبيا – قال النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح إن هناك أصواتًا في كلا المجلسين تطالب بضرورة العودة لدستور 51، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق على أن يكون لقاء البيضاء هو أساسي وتمهيدي نحو اجتماعات أخرى تعقد في مدن مختلفة بدءًا من مدينة بنغازي.

بوشاح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الوفد بحث ملف المصالحة الوطنية، لافتًا إلى تشديد الجانبين على ضرورة أن يضمن الأساس الدستوري الجديد التداول السلمي على السلطة والابتعاد عن الحروب.

