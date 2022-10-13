عبدالمولى يكشف تفاصيل لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة

الوطن|رصد

كشف عضو مجلس النواب، عبدالنبي عبدالمولى، تفاصيل مجريات لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة، مبينا أنه كان لإيجاد حل للمختنقات التي تعرقل العملية السياسية في ليبيا.

وقال عبدالمولى، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن أعضاء مجلس الدولة كانوا متفهمين للوضع وأصبحوا يعملون كفريق واحد.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة ملف المناصب السيادية وضرورة توحيد الرؤى والجهود لتعديل أي خلل في المناصب السيادية، مبينا أن المجتمع الدولي يحاول وضع عراقيل أمام مجلسي النواب والدولة باظهارهم بأنهم غير متفقين في الآراء.

وقال عبدالمولى إن مجلسي النواب والدولة متفقان، وتم انتخاب حكومة باتفاق داخلي بين المجلسين، مضيفا: “تمت مناقشة ملف المصالحة الوطنية وتوصلنا إلى أن هناك ليبيون تضرروا جراء الحروب من عام 2011 إلى يومنا هذا، وهؤلاء في حاجة إلى جبر الخاطر ودفع الضرر عنهم”.